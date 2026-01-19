Kremlin duyurdu: Trump'tan Putin'e davet

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Gazze Barış Kurulu'na katılma daveti aldığını açıkladı.

Peskov, Moskova'nın şu anda davetin detaylarını incelediğini belirtti.

TASS'ın haberine göre söz konusu açıklama, Peskov tarafından TASS’ın sorusuna yanıt olarak gazetecilere yapıldığı aktarıldı.

“TEKLİFİN TÜM DETAYLARINI İNCELİYORUZ”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Gerçekten de, Başkan Putin’e diplomatik kanallar aracılığıyla bu Barış Kurulu’na katılma teklifi geldi. Şu anda bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Tüm ayrıntıları netleştirmek için Amerikan tarafıyla iletişime geçmeyi umuyoruz.”

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV DE GAZZE BARIŞ KURULU'NA DAVET EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tokayev'in Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul ettiği ve Orta Doğu'da istikrarlı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmak istediğini bildirdiği kaydedildi.

Tokayev'in Sözcüsü Ruslan Zheldibay, Kazakistan liderinin Trump'tan davet alan ilk lider arasında bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD Başkanı'na samimi şükranlarını ifade eden ve bu yeni birliğe katılmayı kabul ettiğini teyit eden bir mektup gönderdi. Tokayev, Kazakistan'ın Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına, devletler arası güvenin ve küresel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunma taahhüdünü teyit etti" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURUCU ÜYE OLARAK DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdığını hatırlattı.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edildiğini belirten Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." ifadelerini kullandı.

