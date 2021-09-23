Rus basınında İdlib’e müdahale iddiası

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Rus askeri istihbaratına yakınlığı ile bilinen “Aviopro” haber sitesine göre Rusya ile Şam rejimi güçleri, İdlib bölgesine yönelik müdahaleyi eylül sonunda planlıyor. Haberde Türk askeri kontrolündeki bölgeye müdahalenin iki aşamalı olacağı önü sürüldü ve “İdlib operasyonunun ilk aşamasında M4 karayolu baştan sona tamamen temizlenecek. Türkiye destekli militanlar İdlib bölgesi kuzeyine püskürtülecek.

Ardından bir süre sonra bölgedeki militanların dağlık bölgeye çekilmesi sağlandıktan sonra İdlib şehrine girilecek” ifadelerine yer verildi. Suriye konusunun 29 Eylül’de Soçi’deki Putin-Erdoğan görüşmesinin önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.