Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zeynep Bastıkın Harbiye konserinde Reynmen sürpriziZeynep Bastık'ın Harbiye konserinde Reynmen sürprizi#Reynmen
Müjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoyu andıMüjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoy'u andı#Müjgan Ferhan Şensoy
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Mimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettikMimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettik#Mimarlık
Halkın sağlığıyla oynayacaklardıHalkın sağlığıyla oynayacaklardı#İlaç
İklim krizi ‘faturası’İklim krizi ‘faturası’#İklim Krizi
Karaman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatıKaraman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatı#Karaman
Son Dakika: Fenerbahçede Giresunspor maçı öncesi eksik çok Tam 5 isim...Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasarayın kabus gecesi Fatih Terimle yönetiminde ilk kez...Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...#Galatasaray
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Rus basınında İdlib’e müdahale iddiası

#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#İdlib
Rus basınında İdlib’e müdahale iddiası
Nerdun HACIOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Karadeniz kıyısında Soçi şehrinde buluşmalarına bir hafta kala Rus basını Suriye’nin Türkiye kontrolündeki İdlib çatışmasızlık bölgesine müdahaleye hazırlandığını iddia etti.

Haberin Devamı

Rus askeri istihbaratına yakınlığı ile bilinen “Aviopro” haber sitesine göre Rusya ile Şam rejimi güçleri, İdlib bölgesine yönelik müdahaleyi eylül sonunda planlıyor. Haberde Türk askeri kontrolündeki bölgeye müdahalenin iki aşamalı olacağı önü sürüldü ve “İdlib operasyonunun ilk aşamasında M4 karayolu baştan sona tamamen temizlenecek. Türkiye destekli militanlar İdlib bölgesi kuzeyine püskürtülecek.

Ardından bir süre sonra bölgedeki militanların dağlık bölgeye çekilmesi sağlandıktan sonra İdlib şehrine girilecek” ifadelerine yer verildi. Suriye konusunun 29 Eylül’de Soçi’deki Putin-Erdoğan görüşmesinin önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#İdlib