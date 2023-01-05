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Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi

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#Erdoğan#Rusya#Rus Basını
Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 17:11

Bugün Rus basınında yayınlanan bir makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı süresince üstlendiği arabulucu rolü nedeni ile '2022 yılının en başarılı siyasetçisi' olduğu belirtildi. Erdoğan'ın hem Rusya hem Batı için eşsiz bir ortak olduğuna dikkat çekilen haberde " 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu tamamen emsalsiz hale geldi."  ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı süresince oynadığı kolaylaştırıcı ve arabulucu rol ile çok sayıda krizin önüne geçti.

Dünya üzerinde 400 milyon insanın hayatının bağlı olduğu tahıl anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in girişimleri sayesinde imzalandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası için de devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Ukrayna'nın Kırım'da düzenlediği saldırı nedeni ile 29 Ekim'de tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurduğunda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüş ve ülkenin tahıl anlaşmasına geri dönmesini sağlamıştı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri tüm dünyada övgü toplarken bugün Rus basınında yayınlanan bir makalede dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi

2022 YILININ EN BAŞARILI SİYASETÇİSİ

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Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant gazetesi "Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana, çatışmanın tarafları arasında arabuculu satatüsünü korumaya devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2022 yılının en başarılı siyasetçisi denilebilir" ifadelerini kullandı.

Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi

"YERİ DOLDURULAMAZ RECEP"

Kirill Krivoşoyev imzası ile 'Yeri doldurulamaz Recep' başlığı ile sunulan haberde Batı ve Doğu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağımlı hale geldiği vurgulandı.

Yazara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan mevcut durumdan siyasi faydalar elde ederken diğer yandan da barışın sağlanması için çaba harcıyor.

Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi

MANEVRA KABİLİYETİ MÜKEMMELLEŞTİ! HEM RUSYA HEM BATI İÇİN EŞSİZ BİR ORTAK

Yazar Erdoğan'ın manevra kabiliyetinin mükemmelleştiğini belirttiği yazısında, Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir hem Rusya hem de Batı için eşsiz bir ortak olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti;

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"Erdoğan, NATO müttefiklerinin öfkesine rağmen Rus S-400 füze sistemlerini satın aldı. Türk lider buna paralel olarak ABD ile F-16 savaş uçaklarının alınması konusunda müzakerelerini sürdürdü ve Bayraktar İHA'larını Ukrayna'ya sattı. 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu tamamen emsalsiz hale geldi." 

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