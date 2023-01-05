Rus basınında Erdoğan vurgusu: 2022 yılının en başarılı siyasetçisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı süresince oynadığı kolaylaştırıcı ve arabulucu rol ile çok sayıda krizin önüne geçti.

Dünya üzerinde 400 milyon insanın hayatının bağlı olduğu tahıl anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in girişimleri sayesinde imzalandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası için de devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Ukrayna'nın Kırım'da düzenlediği saldırı nedeni ile 29 Ekim'de tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurduğunda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüş ve ülkenin tahıl anlaşmasına geri dönmesini sağlamıştı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri tüm dünyada övgü toplarken bugün Rus basınında yayınlanan bir makalede dikkat çeken ifadeler yer aldı.



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Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant gazetesi "Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana, çatışmanın tarafları arasında arabuculu satatüsünü korumaya devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2022 yılının en başarılı siyasetçisi denilebilir" ifadelerini kullandı.



Kirill Krivoşoyev imzası ile 'Yeri doldurulamaz Recep' başlığı ile sunulan haberde Batı ve Doğu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağımlı hale geldiği vurgulandı.

Yazara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan mevcut durumdan siyasi faydalar elde ederken diğer yandan da barışın sağlanması için çaba harcıyor.



Yazar Erdoğan'ın manevra kabiliyetinin mükemmelleştiğini belirttiği yazısında, Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir hem Rusya hem de Batı için eşsiz bir ortak olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti;

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"Erdoğan, NATO müttefiklerinin öfkesine rağmen Rus S-400 füze sistemlerini satın aldı. Türk lider buna paralel olarak ABD ile F-16 savaş uçaklarının alınması konusunda müzakerelerini sürdürdü ve Bayraktar İHA'larını Ukrayna'ya sattı. 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu tamamen emsalsiz hale geldi."