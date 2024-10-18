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Rus basınına göre Scholz İstanbul’da Rusya’yı görüşecek

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#Scholz#Rusya#Almanya
Rus basınına göre Scholz İstanbul’da Rusya’yı görüşecek
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

Rus basını, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rusya lideri Vladimir Putin’e önemli mesajlar ileteceği iddia edildi.

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Rusya’nın önde gelen “Kommersant” gazetesi “Türkiye ile Almanya Ukrayna meselesine el attı” başlıklı haberinde, Scholz’un önceki gün Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada iki yıl aradan sonra ilk kez Putin’le görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün sonra Rusya’nın Kazan kentindeki BRICS liderler zirvesine konuk olarak katılacağı hatırlatıldı. Alman liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Putin’e mesajlarını” ileteceği öne sürülen haberde, “Almanya’nın Ukrayna savaşını bitirmek için üzerinde çalıştığı planın da” gündem maddeleri arasında olabileceği öne sürüldü. 

 

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#Scholz#Rusya#Almanya

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