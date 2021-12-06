Rus basını yazdı: Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA almaya karar verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Trafik sigortasında yeni dönem Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...Trafik sigortasında yeni dönem! Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...#Trafik Sigortası
Herkes Serdar ve Szalayi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası Bu sezon ilk kez...Herkes Serdar ve Szala'yi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası! "Bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Fed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyorFed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Rus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıradaRus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sırada!#Irak
Geceye damga vurdu Fenerbahçenin attığı golde Vitor Pereira...Geceye damga vurdu! Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira...#Fenerbahçe
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar!#Danilo Zanna
Yok böyle yarış Verstappene gece yarısı yeni ceza...Yok böyle yarış! Verstappen'e gece yarısı yeni ceza...#Formula 1
HABERLERDünya Haberleri

Rus basını yazdı: Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA almaya karar verdi

#Irak#Rusya#Dünya
Rus basını yazdı: Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA almaya karar verdi

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Rus basını, Irak’ın Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü.

Haberde, Irak Savunma Bakanlığının Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı.

Irak'ın, Rus savaş uçaklarıyla ilgilenmesinin ABD'nin tepkisini çektiği öne sürülen haberde, ABD’nin sert tepkisi sonrası Irak’ın Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Haberde, Irak'ın ABD'nin tepkisi nedeniyle Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği öne sürülerek, "Irak makamları Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 insansız hava araçları alınmasına onay verdi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bütçe doğrultusunda Irak'ın, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı belirtilerek, İHA'ların kontrolün bulunmadığı Irak - Suriye sınırında, Irak'ın dağlık bölgelerinde ve Irak çöllerinde kullanılacağı iddia edildi.

Gözden Kaçmasın

Azerbaycan Ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikatAzerbaycan Ordusu'ndan TB2 Bayraktar ile tatbikatHaberi görüntüle

2014’TE ENVANTERE GİRDİ

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

Haberin Devamı

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs