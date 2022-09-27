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Rus basını saatler kala referandumun ilk sonuçlarını duyurdu: 4 bölge de katılımı destekliyor

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#Rusya#Ukrayna#Referandum
Rus basını saatler kala referandumun ilk sonuçlarını duyurdu: 4 bölge de katılımı destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 16:44

Ukrayna'nın Rusya’nın kontrolü altındaki kentleri Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da gerçekleştirilen referandumda oy verme işlemi son gününde devam ederken, Rus basını ilk sonuçlara göre 4 bölgenin de Rusya'ya katılımı büyük oranda desteklediğini duyurdu.

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Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da Rusya’ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumun son gününde oy verme işlemi devam ediyor.

Batı ülkeleri ve Ukrayna referandumun tamamen yasa dışı olduğu gerekçesiyle sonuçları tanımayacaklarını açıklarken, bölge seçim kurulları halkın referanduma yoğun ilgi gösterdiğini iddia ediyor.

RUS BASINI: İLK SONUÇLARA GÖRE DÖRT BÖLGE DE KATILIMI DESTEKLİYOR

Seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor. Rus basını seçimin sonuçlanmasına saatler kala, referandumdan çıkan ilk sonuçlara göre dört bölgenin de Rusya'ya katılımı büyük oranda desteklediğini duyurdu.

Rus basınında çıkan haberlerden sonra Kiev'den gelen açıklamada referandum sonuçlarının savaş alanında herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

KATILIM ORANLARI AÇIKLANDI

Seçimlere katılım oranının Donetsk'te 86.89, Luhansk'ta yüzde 83.61, Zaporijya'da yüzde 66.43 ve Herson'da yüzde 63.43'e ulaştığı ifade edildi. Donetsk bölgesinde saat 20.00'de sandıkların kapanması beklenirken, diğer bölgelerde ise sandıklar 16.00'da kapanacak.

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Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova kontrolündeki dört bölgede 'insanları kurtarmak' istediğini söyledi.

Rus lider açıklamasında 'Bu referandumun yapıldığı bölgelerdeki insanları kurtarmak tüm toplumumuzun ve tüm ülkenin ilgi odağıdır' ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Referandum

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