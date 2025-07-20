Rus basını: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin üçüncü turunun gelecek hafta yapılmasını teklif etti.



Zelenski'nin çağrısının ardından müzakerelere dair detaylar netleşmeye başladı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olan yeni görüşmelerin İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Haberde, kaynaklara dayandırılan bilgilere göre henüz net bir tarih belirlenmediği ve takvimin kesinleşmediği belirtildi.