MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRus Başbakanı korona oldu mu olmadı mı
GeriDünya Rus Başbakanı korona oldu mu olmadı mı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.05.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Rus Başbakanı korona oldu mu olmadı mı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus Başbakanı korona oldu mu olmadı mı
Abone Olgoogle-news

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in önceki gün konoravirüse yakalandığını ilan etmesi özellikle muhalif kanat tarafından ‘iktidarın oyunu’ diye yorumlandı.

Rusya’nın tarafsız gazetecilerinden olan Mihail Pozner de “Mişustin’i şahsen tanıyorum. Böyle bir mizansene alet olacak kişi olmadığını düşünüyorum” dedi. Ancak Pozner’in “Rusya’da geleneksel olarak Mayıs tatili çok aktif bir şekilde kutlanır. Başbakanın hastalandığının halkı evde tutmak için gözdağı olarak kullanılmış olmasını da anlayışla karşılarım” demesi dikkat çekti. Öte yandan Rusya’da salgın tam gaz sürüyor. Dün Rusya’da son 24 saatte virüse yakalananlara 7 bin 933 vaka eklenerek toplam sayı 114 bin 431’e ulaştı. Can kaybı ise 96 artışla 1.169’a çıktı.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle