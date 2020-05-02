Rus Başbakanı korona oldu mu olmadı mı

Rusya’nın tarafsız gazetecilerinden olan Mihail Pozner de “Mişustin’i şahsen tanıyorum. Böyle bir mizansene alet olacak kişi olmadığını düşünüyorum” dedi. Ancak Pozner’in “Rusya’da geleneksel olarak Mayıs tatili çok aktif bir şekilde kutlanır. Başbakanın hastalandığının halkı evde tutmak için gözdağı olarak kullanılmış olmasını da anlayışla karşılarım” demesi dikkat çekti. Öte yandan Rusya’da salgın tam gaz sürüyor. Dün Rusya’da son 24 saatte virüse yakalananlara 7 bin 933 vaka eklenerek toplam sayı 114 bin 431’e ulaştı. Can kaybı ise 96 artışla 1.169’a çıktı.