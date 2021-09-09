Rus Bakan tatbikatta uçurumdan yuvarlandı

RUSYA Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Zeniçev (55), Kuzey Kutbu bölgesinde gerçekleştirilen “Güvenli kutup” tatbikatında uçurumdan düşerek can verdi. Zeniçev’in ani ölümü başta kurumu tarafından “Görevi başında bir insanı kurtarmaya çalışırken hayatını verdi” satırlarıyla sınırlı tutuldu. Birkaç saat sonra trajediyle sonuçlanan olayın nasıl yaşandığının detayları ortaya çıktı.

KUTUPTA TATBİKAT

Acil Durumlar Bakanlığı’nın Norilsk şehri merkezli Kuzey Kutbu bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikatı izleyen Rus gazetecilerden biri olayı şöyle anlattı: “İki gün sürecek 20 bin kişinin görev aldığı tatbikatta sadece Rusya değil, Finlandiya, Danimarka, ABD, Kanada ve Norveç’ten önemli konuklar vardı. Tatbikatın amacı Kuzey Kutbu bölgesi üzerinde açılması planlanan yeni denizyolunun güvenilir olduğunu göstermekti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kutup bölgesi rotasından gemilerde bir sorun yaşanması halinde nasıl müdahale edileceğini sergileyecekti.”



YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

“Bakan Zeniçev’in yanında çekim ekibi de vardı. Ünlü film yönetmeni Aleksander Melnik tatbikatla ilgili belgesel çekecekti. Yönetmen Melnik çekim için bulunduğumuz tepenin kenarına yaklaşarak kamera için uygun açı arıyordu. Acil Durumlar Bakanı Zeniçev de hemen yanındaydı. Melnik’in nasıl olduysa ayağı kaydı ve uçuruma doğru yuvarlandı. Zeniçev onu tutmak için hamle yaptı. Göz açıp kapayana kadar ikisi de uçurumdan suya düştü. Aşağıda bulunan taşlara çarparak olay yerinde bakan da yapımcı da hayatlarını kaybetti. Herkes donakaldı. Kimse böyle bir hadisenin meydana gelebileceğini beklemiyordu” ifadelerini kullandı.

PUTİN’İN YAKIN ARKADAŞIYDI

1966 doğumlu Yevgeniy Zeniçev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg’dan yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Sergey Şoygu’nun Savunma Bakanı olmasından sonra 2018 yılında Zeniçev Acil Durumlar Bakanı görevine atanmıştı.

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