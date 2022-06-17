Rus askerlerine acı sürpriz... Ukrayna'dan flaş 'Kiraz Operasyonu' açıklaması

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Melitopol'un belediye başkanı Ivan Fedorov, Rus askerlerine karşı direnişin ulaştığı boyutları gözler önüne seren açıklamalara imza attı.

New York Post'ta yer alan habere göre, bir grup Ukraynalı çiftçi Rus askerlerini zehirli kirazlar ile durdurdu.

RUS ASKERLERİNE ACI SÜRPRİZ

Rus güçlerinin mahsulleri çaldığını belirten belediye başkanı, 'bunu bilen çiftçilerimiz onlara bir sürpriz hazırladı. Kirazların hepsinin üzerine zehirli madde püskürttüler' dedi.

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı çiftçilerin bu planına 'Kiraz Operasyonu' adını taktı.

Haberin Devamı

RUS ORDUSU TARAFINDAN KAÇIRILDI

Fedorov savaşın 17'nci gününde Rus güçleri tarafından kaçırılmıştı.

Kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etmiş ve Rusya'ya sert tepki göstermişti.

Zaporizhzhia Oblastı'ndaki Melitopol bir süredir Rus kontrolü altında. Ancak Ukraynalı makamlar Rus işgali altında da direnişin sürdüğünü belirtiyor. Zaporizhzhia Oblastı'ndaki Melitopol bir süredir Rus kontrolü altında. Ancak Ukraynalı makamlar Rus işgali altında da direnişin sürdüğünü belirtiyor.

9 ASKER KARŞILIĞINDA SERBEST KALDI

Kaçırılmasından sonra dünya gündemine oturan Fedorov'un akıbeti kısa süre içinde belli olmuş, iki ülke arasındaki anlaşma ile belediye başkanı özgürlüğüne kavuşmuştu.

Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askerinin Moskova'ya iade edildiği açıklanmıştı.

Bir dönem Rusların elinde esir olan belediye başkanı zehirli kirazların 'kitlesel bir hastalığa' neden olduğunu açıkladı.

Fedorov, çiftçilerin bu yöntem ile kaç Rus askeri öldürdüğüne dair bir bilgi ise paylaşmadı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Ukraynalı yetkililer doğudaki savaşta her gün yüzün üzerinde askerin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin ise yaralandığını belirtiyor.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Haberin Devamı

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.