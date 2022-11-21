Rus askerlerin İHA'lara teslim çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı

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Havadan çekilen görüntülerde, Rus askerinin ellerini havaya kaldırarak yürüdüğü görüldü. Twitter'da yayınlanan görüntülerde Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna İHA’larının "teslim olmanın hayatta kalma şansı olduğunu anlayan bir işgalciyi nasıl esir aldığını” gösteren paylaşımda bulunuldu.

Gerçekleşen olayların kesin koşulları belirsiz, ancak bir askerin kendini insansız hava aracına teslim etmesi ilk kez olmuyor.

İHA’LAR İLE TESLİM OLMA DÖNEMİ

İnsansız hava araçları uzmanı Dr. James Rogers, Insider'a verdiği demeçte, iHA’ların savaş sahasında ki öneminin Körfez savaşında bir füze saldırısını önceden haber verdiği zaman görüldüğünü söyledi. Rogers, "Böylece Saddam'ın askerleri insansız hava araçlarını gökyüzünde gördüklerinde, kesin bir bombardımanın gelmekte olduğunu anladılar. Iraklı birlikler insansız hava aracına teslim olma sinyali vermeyi başarmış ve ABD'nin onları esir almak için bir müfreze göndermişti.” ifadelerine yer verdi.

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Cenevre Sözleşmesi, orduların teslim olmak için işaret veren herkesi korunmasını şart koşuyor. Rogers teslim olmanın İHA tarafından aracılık edildiğine dair artan sayıda örneğin, özellikle doğrudan insan kontrolü olmadan çalıştırılan otonom insansız hava araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte potansiyel yeni yasal soruları gündeme getireceğini söyledi.

YAŞAMAK İSTİYORUM HATTI!

Ukrayna, Rus askerlerini teslim olmaya ikna etmede büyük başarılar elde etti. En önemlisi “Yaşamak İstiyorum” yardım hattına 3 bin 500’den fazla çağrı gelmesiyle çok sayıda Rus askerinin teslim olduğu biliniyor.

Rus haber ajansı TASS'ın kasım ayı başlarında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın da Ukraynalılardan teslim olmalarını istemek için insansız hava araçları kullandığını söyledi. "İHA operatörleri, ekipmanın türüne bağlı olarak, radyo keşifleri yapıyor, düşman iletişim hatlarını dinliyor. Ukraynalı militanların konuşlandığı alanları kameraya alıyor ve cep telefonu operatörlerinin abonelerine silah bırakma çağrıları içeren SMS mesajları gönderiyor.” ifadelerine yer verildi.

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Insider'dan Michael Peck'in bildirdiği gibi, Rusya'nın sonbaharda insansız hava araçlarını birincil kullanımı Ukrayna kuvvetlerinin de önlem almasına neden oldu. Drone'u kumanda eden Ukraynalı askerler elektronik harp ile Rusların sinyal saldırılarını çok kolay engellediklerini söylüyor.

ELEKTRONİK HARP SAHADA ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sadece silah ve asker üstünlüğü yok. Elektronik savaşta da büyük tecrübesi var. Rusya, Ukrayna'nın askeri iletişimin sistemlerini bozabiliyor. Ukrayna güçleri bu sorunu aşmaya çalışıyor. Elon Musk'ın Ukrayna ordusuna verdiği binlerce uydu iletişim sistemlerinden çok yararlandıklarını söylüyorlar. Bu sistemler, kumanda merkezlerine güvenli internet bağlantısı sağlıyor. Bu sayede insansız hava araçları etkin bir şekilde hedef bilgileri gönderilebiliyor.