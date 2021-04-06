‘Rus askerleri Ukrayna sınırında boşuna dolaşmıyor’

Batılı devletlerin “Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor” uyarısına yanıt veren Kremlin, “Askerlerimizi sınırlarımız içerisinde istediğimiz noktaya yerleştiririz” dedi. Ukrayna sınırında Rusya’ya ait ağır silahlarla donatılmış askeri birliklerin dolaştığı iddiasının sorulması üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rus ordu birlikleri boş yere dolaşmadı ve dolaşmayacak. Birliklerimiz Rusya topraklarında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli görülen bölgelere sevk ediliyor. Ayrıca birliklerimizin Ukrayna dahil dünyanın hiçbir ülkesine tehdit oluşturmadığını da vurgulamak isterim. Yegâne yaptığımız kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaktır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan haber ajansı Interfax’a göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova gerilimi konusunda “Amerikalılar ile üst seviyede iletişim halinde olduklarını” söyledi. Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesindeki çatışmalarda 2014 yılından bu yana yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara