Rus askerleri kritik havalimanından çekildi

Haberin Devamı

RUS güçleri, işgalin başında yoğun çatışmaların yaşandığı Kiev yakınlarındaki Antonov havalimanından çekildi. Gelişme uydu görüntüleriyle teyit edildi. ABD’li uydu firması Maxar’ın sağladığı yeni görüntüler, Rus askerinin Hostomel’deki Antonov Havalimanı’ndan çekildiğini gösteriyor. Bölge, başkentin yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Uydu fotoğraflarında, havaalanı etrafında kazılan topçu mevzilerinin artık boş olduğu, askeri araçların bölgeden ayrıldığı görülüyor. Öte yandan bölgedeki yoğun bulut örtüsü Rus birliklerinin uydularla izlenmesini engelliyor. Havalimanından çekilen askerlerin Belarus’a dönüp dönmedikleri bilinmiyor.

İLK GÜN KAYBEDİLMİŞTİ

İşgalin ilk gününde Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus güçleri, oldukça hızlı şekilde havalimanına ilerlemiş, saatler süren çatışmaların ardından tesisin kontrolünü ele geçirmişti. Havalimanının başkente yönelik saldırılarda ikmal noktası olarak kullanılacağı ancak pistlerin zarar görmesi nedeniyle bunun yapılamadığı iddia edilmişti. Ukraynalı yetkililere göre, dün tıpkı Antonov Havalimanı gibi işgalin daha başlangıcında Rusya kontrolüne geçen Çernobil nükleer santralı da yeniden Ukrayna’ya geçti.

Haberin Devamı

PESKOV: TÜRKİYE’YE SAYGI DUYUYORUZ

KREMLİN Sözcüsü Dmytri Peskov, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak bağımsız pozisyonuna saygı duyduklarını söyledi. “Rusya, Türkiye’nin bağımsız pozisyonuna saygı duyuyor. Türkiye bu pozisyonunu NATO’ya rağmen yapabiliyor. Türkiye ciddi bir bölgesel güç” ifadelerini kullanan Peskov, “Türkiye’yle Rusya arasında belirli konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen, aramızdaki ortaklık ilişkisi ağır basıyor” diye konuştu.