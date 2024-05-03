Rus askerleri ABD ordusunun bulunduğu hava üssüne konuşlandırıldı

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Batı Afrika ülkesi Nijer'de bulunan Rus askerleri, başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı “Airbase 101” olarak bilinen hava üssüne girdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hawaii'nin başkenti Honolu'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Austin, Rus birliklerinin ABD askerlerine veya teçhizatına erişimi olmaması nedeniyle önemli bir sorun görmediğini ifade etti. Austin, “Güçlerimizin bulunduğu Airbase 101, başkentteki uluslararası bir havaalanıyla aynı yerde bulunan bir Nijerya Hava Kuvvetleri üssüdür. Ruslar ayrı bir yerleşkedeler ve ABD kuvvetlerine ya da bizim ekipmanlarımıza erişimleri yok. Her zaman birliklerimizin güvenliğine odaklandım, bu da takip etmeye devam edeceğimiz bir şey. Ancak şu anda burada önemli bir sorun görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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RUS ASKERLERİ NİSANDA GELDİ



Rus askeri eğitmenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Nijer'i yöneten General Omar Tchiani arasında 26 Mart'ta gerçekleştirilen ve "güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele" konularının ele alındığı telefon görüşmesinin ardından Nisan ayında Niamey'e gelmişti. Nijer medyası, ülkenin hava sahasının tam kontrolünün sağlanması için Rusya'nın hava savunma sisteminin kurulmasına yardımcı olacağını aktarmış, Rus devlet haber ajansı RIA Novosti de Rus askeri eğitmenlerin "terörle mücadele konusunda Nijer ordusunu eğitmek için" Niamey'e geldiğini belirtmişti.

