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Rus askerinin Türk gemisine baskın anı kamerada

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#Rusya#Karadeniz#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 13:43

Rus askerlerinin, Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi ‘Sukru Okan’ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rus askerinin Türk gemisine baskın anı kamerada

“DENETİM, GEREKLİLİKLERE UYGUN YAPILDI”

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, “Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

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Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir” denildi.

Rus askerinin Türk gemisine baskın anı kamerada

Bakanlık Pazar günü gemiye baskın yapıldıktan kısa süre sonra yaptığı açıklamada geminin ne taşıdığını incelemek için dur çağrısında bulunduğunu ancak kaptanın çağrılara yanıt vermediği iddiasına yer verilmişti.

Açıklamada kargo gemisini zorla durdurmak için uyarı ateşi açıldığı bilgisi de yer almıştı..

Rus ordusu, Ka-29 helikopterinin yardımıyla gemiye çıktı. Ekip çalışmalarını tamamladıktan sonra gemi İzmail limanına doğru yoluna devam etmişti.

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#Rusya#Karadeniz#Dünya

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