Rus askeri sırları tehlikede: Kullanıcı verilerini teslim etmeyi kabul etti

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Çevrim içi mesajlaşma platformu Telegram, kullanıcılarının internet IP adreslerini ve telefon numaralarını içeren verileri “geçerli yasal talepleri” olan yetkililere vereceğini açıkladı.

Telegram'ın Kurucu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'da tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu kararın suçluların cesaretini kırması gerektiğini belirtti.

“Kötü niyetli kişilerin neredeyse bir milyar kullanıcı için platformumuzun bütünlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulunan Durov, çok küçük bir kullanıcı kitlesinin yasadışı platformun imajını kötü etkilediğini ve kullanıcılarının çıkarlarını riske attığını ifade etti.

Rus, Fransız ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportlarına sahip olan 39 yaşındaki milyarder Durov, mesajlaşma platformunun “sorunlu içeriklerini” kaldırdığını da sözlerine ekledi.

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RUSYA'DA POPÜLER

2013 yılında kurulan Telegram, özel iletişim ve sansürsüz haber kaynağı olarak Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'da büyük bir popülarite kazandı. Uygulama, Rus ve Ukraynalı savaş propagandacıları tarafından yaygın olarak kullanılırken, özellikle Rus ordusunun savaş alanı iletişiminde de tercih edildi. Ancak bu hafta Ukrayna, devlet tarafından verilen cihazlarda Telegram'ı yasakladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO), Rusya'nın mesajları silindikten sonra bile ele geçirebilmesi gibi tehditleri "en aza indirmek" amacıyla bu yasak kararını aldığını duyurdu. RNBO’dan yapılan açıklamada, “Telegram, düşman tarafından siber saldırılar, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı, kullanıcı coğrafi konumu ve füze saldırısı düzeltmesi için aktif olarak kullanılıyor” denildi.

Telegraph'ın "Telegram'ın kullanıcı verilerini teslim etmeyi kabul etmesinin ardından Rus askeri sırları riske girdi" başlıklı haberine göre, Rusya'nın, uygulamanın şifreli iletişiminde bir ayrıcalığa sahip olabileceği ve Batı'nın Durov'a aynı ayrıcalığı sağlaması için baskı yaptığı yönünde iddialar bulunuyor.

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Sürgündeki Rus gazeteci Andrey Soldatov, 2018'de Rusya'da yasaklanan Telegram'ın 2020 yılında yeniden açılmasına Durov'un Rusya'ya sağladığı şifreli haberleşme ayrıcalığı olduğunu öne sürdü.

İngiltere'nin Moskova'daki eski savunma ataşesi John Foreman, Durov'un tutuklanmasına üç Rus yetkili grubunun öfkelendiğini söyledi. Foreman, Rus yetkililerin öfkelenmesinin sebebinin arkasında, Batı'nın Telegram'a sızarak askeri sırlara erişebileceğinden endişe etmesinin yer aldığını belirtti.

FRANSA'DA TUTUKLANDI

Durov, 24 Ağustos'ta Paris dışındaki Le Bourget havaalanına özel bir jetle gelirken tutuklandı. Fransız savcılar, Durov’u platformda suç faaliyetlerine olanak sağlamakla suçladı. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında çocuk istismarı görüntülerinin yayılması, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı ve kanun yaptırımlarına uymamak da yer aldı. Durov, suçlamaları reddederek, platformda üçüncü şahıslar tarafından işlenen suçlardan kendisini sorumlu tutmanın "şaşırtıcı" ve "yanlış yönlendirilmiş" olduğunu belirtti.

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Durov, savcıların taleplerine boyun eğerek, 6 Eylül'de Telegram'ın “yakındaki kişiler” özelliğini, kullanıcılara “botlar ve dolandırıcılar” yerine “meşru işletmeler” sunacak şekilde değiştireceğini açıklamıştı.