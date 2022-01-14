Rus askeri Kazakistan’dan çekilmeye başladı

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Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından KGAÖ komutanlığı, birliklerin ülkelerine dönüş hazırlığına başladığını açıkladı. KGAÖ askeri birliklerinin 23 Ocak tarihine kadar Kazakistan’dan ayrılması bekleniyor.

NAZARBAYEV’İN KIZINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kazakistan’ın eski lideri ve kurucusu Nursultan Nazarbayev’in küçük kızı Aliya, Instagram hesabından paylaştığı mesajda “Yaşanan bu felaketin Kazakistan tarihinde sonuncusu olmasını diliyorum. Buhranlı günlerde halkımızın babam Nazarbayev’e gönderdiği destek mesajları için de teşekkür ediyorum. Kazakistan için barış ve parlak gelecek diliyorum” dedi. Nazarbayeva, paylaşım sonrası hesabını kapadı.