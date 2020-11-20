Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı Macaristan oldu

Tüm dünya koronavirüsten ölenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştı dikkat çekerken, bir çok üllke salgına karşı aşı geliştirmek için çaba gösteriyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını duyurdu.





RUS AŞISINI ALAN İLK AVRUPA ÜLKESİ

Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Rus yapımı aşının numuneleri Budapeşte'ye ulaştı. Artık Macar uzmanlar, azami ölçüde gerekçelendirilmiş bir karar almak için araştırmalara başlayabilir" dedi. Bloomberg'in haberine göre Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.