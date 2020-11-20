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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı Macaristan oldu

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Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı Macaristan oldu
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını duyurdu.

Tüm dünya koronavirüsten ölenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştı dikkat çekerken, bir çok üllke salgına karşı aşı geliştirmek için çaba gösteriyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını duyurdu.

Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı Macaristan oldu

RUS AŞISINI ALAN İLK AVRUPA ÜLKESİ

Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Rus yapımı aşının numuneleri Budapeşte'ye ulaştı. Artık Macar uzmanlar, azami ölçüde gerekçelendirilmiş bir karar almak için araştırmalara başlayabilir" dedi. Bloomberg'in haberine göre Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.

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