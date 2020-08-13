Rus aşısı dünyayı ikiye böldü: Olmalı mı, olmamalı mı?

Rusya’nın önceki gün tüm dünyaya ilan ettiği COVID-19 aşısının yankıları sürüyor. Amerikan CNN televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, korona aşısı yarışını yeni bir ‘Soğuk Savaş’a dönüştürdüğü yorumunda bulundu. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da ‘Rusya ile aşı yarışında olmadıklarını’ duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, aşı çalışmaları konusunda takip edilmesi gereken uluslararası kriterlere dikkat çekti ve Rusya’dan çalışma dökümünü kendileriyle paylaşmasını istedi.

‘ZARAR VERMEYİ GÖZE ALSAYDIK BİZ DE BULURDUK’

ABD’nin salgınla mücadele ekibinin başındaki isim Dr. Anthony Fauci, Rus aşısından şüpheleri olduğunu belirterek “Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey” dedi. Fauci “Eğer insanlara zarar vermeyi ya da onlara işe yaramayan bir şeyi vermeyi göze alsaydık, aşıyı biz de bir hafta içerisinde çıkarabilirdik” dedi. Almanya da, Rus aşısına temkinli yaklaştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşının yeterince test edilmediğinin altını çizerek “Mesele bir şekilde ilk olmak değil, etkili, test edilmiş ve güvenli bir aşı elde etmek” diye konuştu.

FİLİPİNLER VE BREZİLYA AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

Filipinler ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler ise Rus aşısına sıcak bakıyor. Filipinler’in otoriter devlet başkanı Rodrigo Duterte, aşı konusunda Rusya’ya güvenlerinin tam olduğunu ve toplu denemeler için gönüllü olduklarını duyurdu. Rusya’nın Brezilya Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamada ise ‘Sputnik-V’ adlı aşının, Brezilya’nın Parana eyaletinde kullanılması için görüşmeler gerçekleştiğini ve bu eyalette aşı çalışmaları yapılacağını duyurdu. Rus tarafı eleştirilere ilişkin “Bizi hazmedemiyorlar” tezini ortaya atarken, Putin’in aşı açıklamasının, iç siyasete yönelik olduğu belirtiliyor.

İLK SERİ ÜRETİM 2 HAFTA İÇİNDE

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ilk seri üretimin 2 hafta içinde tamamlanacağını duyurdu. Muraşko, aşının ilk olarak sağlık çalışanları ile öğretmenlere yapılmasının planlandığını ve gönüllük esasına dayalı olacağını bildirdi.

AŞILAMA EKİM’DE BAŞLAR

Yatırım Fonları Başkanı Kiril Dmitriyev ise kitlesel aşılamalara ekimde başlanabileceğini, diğer ülkelere de kasım ayında aşı verilebileceğini söyledi. Dmitriyev, Güney Amerika başta olmak üzere, Rus aşısına 20 ülkeden ortak üretim teklifi geldiğini duyurdu.

2 YIL KORUYACAK

- Rusya aşı çalışmalarına, pandemi ilan edilmeden önce şubat ayında başladı.

- Aşı, Gemalei Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirildi.

- ‘Sputnik-V’ adıyla tescillenen aşının asıl adı Gam-Covid-Vak Lio.

- Aşı 10 gün arayla yapılacak iki iğneyle zerk edilecek.

- Çift aşılamanın 2 yıla kadar bağışıklılık sağlayacağı ileri sürülüyor.