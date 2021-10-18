Rus aktris Peresild: Keşke daha kalabilseydik

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Rusya ile ABD arasında süren “uzayda sanat” yarışında Moskova, “1-0” öne geçti. 5 Ekim tarihinde Rusya adına ilk film çekimi için uzay yolculuğunu başlatan Rus oyuncu Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko, dün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 12 gün boyunca devam eden çekimleri tamamlayarak yeryüzüne döndü.

DÖNÜŞ 3.5 SAAT SÜRDÜ

Film çekim ekibinin dünyaya dönüşü ‘Soyuz MS-18’ aracıyla gerçekleşti. Sanatçı Peresild, yönetmen Şipenko ve profesyonel kozmonot Oleg Novitskiy geri dönüş yolculuğu için sabaha karşı saat dörtte 1.5 metrekare alanı bulunan kapsüle geçti. Kapsülün ISS’ten ayrıldıktan sonra Dünya’ya dönmesi 3.5 saat sürdü. Pazar sabahı saatler 07.35’i gösterdiğinde, Soyuz aracı Kazakistan’ın Jeskargan kasabasına yakın bölgeye inişini kazasız belasız gerçekleştirmiş oldu. Dünya’ya dönüş aracından çıkan oyuncu Yuliya Peresild yorgun görünmesine rağmen kendisini karşılayan gazetecilere gülümsemeyi ihmal etmeden, “Böyle bir yolculuk uzayla profesyonel bağlantısı bulunmayan ve üstelik bir kadın sanatçının hayatında bir kez yaşanır. Bu kişi ben olduğum için çok mutluyum. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sadece 12 gün kalabildik, ancak bu kısa sürede dahi orası evimiz gibi oldu. Keşke daha uzun süre kalabilseydik. Orada yaşadıklarımı ömür boyu anlatabilirim” diyerek duygularını dile getirdi.

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‘İLK GERÇEK UZAY FİLMİ OLACAK’

İki kişiden oluşan çekim ekibinin tüm programı yerine getirerek yeryüzüne döndüğünü söyleyen Rusya Birinci Televizyon kanalı müdürü Konstantin Ernst, “‘Vyzov’ (Sınama) filmi gerçek ve taklitsiz ilk gerçek uzay filmi olacak. Bu film sayesinde seyirci uzayın nasıl göründüğünü ilk defa sanatçının gözüyle görme fırsatı elde etmiş olacak. Kozmonotların dünyaya ilettikleri görüntülerden çok farklı olacak. Peresild ile yönetmen Şipenko onlara verilen görevi yüzde yüz değil, yüzde yüz yirmi yerine getirdi. Filmin konusuna gelince, fazla ayrıntı vermeden özetlemek istiyorum. Senaryoya göre uzayda görev yapan kozmonot aniden rahatsızlanır ve bu halde dünyaya dönüş yapamaz. Bu durumdan çıkış yolu bulunur. Bir doktor, kozmonot eğitimi gördükten sonra oradaki kozmonotun hayatını kurtarmaya gider. Filmin mutlu sonu var” dedi.

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PERESİLD, TOM CRUİSE İLE YARIŞTI

Rus film çekim ekibinin uzaya gidişinin ABD ile yarış unsurları içerdiğini de kabul eden Konstantin Ernst, “Biz fazla dallandırmadan 6 ay boyunca kendi çekim ekibimizi uzaya göndermek için hazırlık yaparken ABD’de de benzer çalışma yürütülüyordu. Görevimiz Tehlike filminin başrol aktörü Tom Cruise yönetmen Doug Liman ile birlikte Amerikan Crew Dragon uzay aracıyla uzay istasyonuna yolculuk planlıyordu. Ama biz onları geçerek ilk çekimi yapan ekip olduk” ifadelerini kullandı.

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RUSYA’NIN BİR SONRAKİ ADIMI ‘DERİN UZAY’ PROJESİ

Rusya’nın uzay yarışında atacağı bir sonraki adım da şimdiden biliniyor. 2024 yılında ABD ve Avrupa ülkeleriyle mevcut Uluslararası Uzay İstasyonu işletmesinden çıkmayı planlayan Rusya ‘Derin Uzay’ projesini başlatacak. Rusya başbakan yardımcılarından Yuriy Borisov’un birkaç ay önce yaptığı açıklamaya göre 2024 yılından sonra Rusya dünya yörüngesinde kendi istasyonunu kurmaya başlayacak. Bu yeni istasyonun en önemli özelliği, uzun uzay yolculukları için hareket noktası olarak kullanılacak olması. İstasyonda hazır bulunacak nükleer reaktörlü yeni nesil uzay aracı, bir çekici römork misali Dünya’dan yörüngeye çıkan uzay gemilerini Ay’a veya diğer Güneş sistemi gezegenlerine daha hızlı ve daha az masrafla ulaştırmak için tasarlanmış olacak.