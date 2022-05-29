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Rus ajandan dikkat çeken sözler... İşte doktorların Putin'e biçtiği ömür!

#Putin#Rusya#Dünya
Rus ajandan dikkat çeken sözler... İşte doktorların Putine biçtiği ömür

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir Rus ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü İngiliz basınına açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşıdı.

Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

İngiliz gazete haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı.

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'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

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Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

Rus ajandan dikkat çeken sözler... İşte doktorların Putine biçtiği ömür!

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

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PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.

Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri

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