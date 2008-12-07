Rumların yüzde 38'i çözüme inanmıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kıbrıs Rum kesiminden yapılan bir anketin sonucuna göre, Rumların yüzde 38'i, Kıbrıs sorununun çözülmesinin "söz konusu olmadığını" düşünüyor.

Rum Fileleftheros gazetesi, GNORA/RAI isimli şirketin Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 1005 kişiyle 28 Kasım-3 Aralıkta yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.



Gazeteye göre, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüşleri sorulan Rumların yüzde 38'i "sorunun çözülmesinin söz konusu olmadığı", yüzde 22'si "iki yıl içerisinde Annan planından daha iyi şekilde çözüleceği", yüzde 20'si "iki yıldan daha uzun bir zamanda ama Annan planından daha iyi şekilde çözüleceği", yüzde 15'i de sorunun, "Türkiye'nin AB'ye girmesiyle birlikte çözüleceği" düşüncesini ifade etti.



Ayrıca ankete katılanların yüzde 67'si Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs sorununa dair faaliyetlerinden memnun.