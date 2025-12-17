Rumların ılımlı mesajları ne anlama geliyor… Nikos’tan şirin görünme çabası

Haberin Devamı

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, gerilimi düşürmek ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkı sağlamak isteyen bir profil çiziyor. Bununla birlikte, verilen mesajlar Rumların yıllardır izlediği geleneksel politika kalıbının dışına çıkma potansiyeli içermiyor. GKRY, “iyi niyet” mesajı verirken bir yandan da Türkiye’nin bazı adımlar atması şartına bağlıyor.

HEDEFİ NATO ÜYELİĞİ

Bunun son örneklerinden birini, Türkiye’nin NATO’da adım atması karşılığında GKRY’nin de AB kanadında adım atması söylemi oluşturuyor. Hristodulidis, Politico’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Barış İçin Ortaklık Projesi’ne (PFP) katılım ve Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda adım atması halinde AB-Türkiye ilişkilerini ilerletme konusunda olumlu adım atılabileceğini söyledi. İrlanda’dan Orta Asya ülkelerine kadar uzanan bir coğrafyada yer alan, aralarında bazı AB üyelerinin de bulunduğu 18 ülke PFP çatısı altında yer alıyor. Mevcut GKRY yönetiminin ilk hedefi bu ortaklığa dahil olarak NATO’yla kurumsal ilişki zemini oluşturmak. Nihai hedef ise NATO üyeliği. GKRY, son dönemde hem ABD hem de AB nezdinde destek amaçlı nabız yokluyor.

TÜRKİYE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Ankara, Kıbrıs Rum Kesimi ile kurumsal işbirliği bir yana yakınlaşmaya dahi sıcak bakmıyor. GKRY’nin olası NATO üyeliği de Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden biri. Bu konuda yakın gelecekte politika değişikliğine gidileceğine dair bir belirti yok. Kıbrıs sorununa Türkiye’yi tatmin edici bir çözüm bulunmadığı, AB -Türkiye ilişkilerinde tatmin edici bir seviyeye ulaşılmadığı sürece de bu sinyalin gelmesi beklenmiyor.

ERDOĞAN’A DAVET GÜNDEMDE

Rum Kesimi’nin mevcut politikalarına bakıldığında dönem başkanlığı sürecinde Türkiye-AB ilişkilerine belirgin katkı sağlayabilecek manevra alanına sahip olmadığı görülüyor. GKRY, ilk dönem başkanlığında da Ankara’ya bazı ılımlı mesajlar göndermişti. Bunlar ne sonuç doğurdu ne de Ankara’da karşılık buldu. Hristodulidis’in açıklamalarından GKRY’nin, adada düzenlenecek gayriresmi nitelikli toplantılara Türkiye’nin de davet edilebileceği anlaşılıyor. Hatta nisanda liderler düzeyinde yapılacak bir toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet edilmesi de gündemde. Türkiye’nin, GKRY’yi resmen muhatap alma olarak algılanabilecek bir adım atması ise ihtimal dahilinde görülmüyor.

TÜRKİYE’Yİ SAFE’DE BLOKE EDİYOR

TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin sürdüğü dönemde başlıkların açılmasını bloke eden Rum Yönetimi şimdi ise AB’nin Türkiye ile savunma ilişkilerini iyileştirip geliştirmeye çalıştığı bir dönemde engel çıkarıyor. GKRY’nin, Türkiye’nin savunma odaklı SAFE programına, askeri hareketlilikle ilgili AB projesine ve Avrupa Savunma Ajansı’na katılımını “ulusal çıkarlar” gereği bloke etmeyi sürdürmesi dikkat çekiyor. Brüksel’in ana beklentisi GKRY’nin dönem başkanlığı döneminde Türkiye’yle ilişkileri kötüleştirecek girişimlerden uzak durması.