Rumların en kötü film isyanı

RUM yönetiminin Hollywood rüyası, ABD’de yapım şirketi bulunan Yunan yönetmen Dimitri Logothesis’in iki yıl önce Ada’ya gelip, “Gişe rekorları kıracağız. Milyonlarca insan Kıbrıs’ı tanıyacak” diyerek, Rum yönetimini film bütçesinin yüzde 35’ni karşılaması konusunda ikna etmesiyle başladı. Rum yönetimi, 25 milyon dolar bütçeli bilim kurgu filmine tanıtım fonu üzerinden 8 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

2020’NİN EN KÖTÜ 6’NCI FİLMİ

ABD’li oyuncu Nicolas Cage ve dövüş filmlerinin aranan ismi Alain Moussi’nin başrolünde olduğu ‘Jiu Jitsu’nun çekimleri 2019’da tamamlandı ve film geçen yıl gösterime girdi. Uzaylılara direnen samurayların, dövüş sanatı Jiu Jitsu teknikleriyle dünyayı kurtarmasını konu alan film, ‘2020’nin en kötü filmleri’ listesinde 6’ncı oldu.

‘OSCAR MI BEKLİYORLARDI’

Rum yönetimi, filmde Kıbrıs’ın turistik yerlerinin de gösterilmediğini bahane ederek 8 milyon Euro ödemeyi reddetti. Alacağının peşine düşen yönetmen Logothesis ise, “Ne yani, Oscar almamızı mı bekliyorlardı. Birçok ülke gönüllüydü, ben Kıbrıs’a getirdim. İkinci filmimi de Kıbrıs’ta çekecektim, artık vazgeçtim” dedi.

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