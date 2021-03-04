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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rumların doğalgaz oyunu bozuluyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumların doğalgaz oyunu bozuluyor

Yunan To Vima gazetesinin, “Mısır, Doğu Akdeniz doğalgazını AB’ye ulaştıracak boru hattı güzergâhından Kıbrıs sorunu ve Türkiye nedeniyle Rumları devre dışı bırakmayı teklif etti” iddiası, Kıbrıs Rum yönetiminde bomba etkisi yarattı.

Gazeteye göre, projeye dahil olmayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e, boru hattının Kıbrıs Adası açıklarından geçmesi yerine İsrail, Mısır, Libya ve sonrasında Girit adasına ulaşmasını teklif etti.

Habere büyük tepki gösteren Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, güzergâh değişikliği teklifinin gündemde olmadığını ileri sürdü ancak Rum medyası, gizli görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rum Haravgi gazetesi, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’ye karşı Mısır ve İsrail ile oluşturmaya çalıştığı birliğin ‘su almaya’ başladığını yazdı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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