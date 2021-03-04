Rumların doğalgaz oyunu bozuluyor

Gazeteye göre, projeye dahil olmayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e, boru hattının Kıbrıs Adası açıklarından geçmesi yerine İsrail, Mısır, Libya ve sonrasında Girit adasına ulaşmasını teklif etti.

Habere büyük tepki gösteren Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, güzergâh değişikliği teklifinin gündemde olmadığını ileri sürdü ancak Rum medyası, gizli görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rum Haravgi gazetesi, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’ye karşı Mısır ve İsrail ile oluşturmaya çalıştığı birliğin ‘su almaya’ başladığını yazdı.