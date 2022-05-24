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Rumlardan yeni sondaj tahriki

#Kıbrıs Rum Yönetimi#Sondaj#Kıta Sahanlığı
Rumlardan yeni sondaj tahriki

Kıbrıs Rum yönetimi, Antalya açıklarında ve bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan 6 numaralı parselde Fransız Total ve İtalyan ENI şirketlerinin sondaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

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Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cronos-1 adı verilen bölgeye Total ve ENI’nin kiraladığı Tungsten Explorer adlı sondaj gemisi geldi ve ön çalışmalara başladı. Sondaj çalışmalarının süresi hakkında bilgi verilmedi.

YAVUZ O BÖLGEDEYDİ

Rumların Fransız ve İtalyanlara kiraladığı parselin bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalıyor. Sondajın yapıldığı noktanın, Türkiye’nin bölgesinin içinde kalıp kalmadığı ise henüz bilinmiyor. Türkiye 2019 sonunda Yavuz sondaj gemisiyle Rumların tek yanlı parsellediği ve Türkiye’nin bölgesiyle çakışan aynı bölgede yaklaşık 9 ay süren sondaj çalışması yürütmüştü.

 

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#Sondaj#Kıta Sahanlığı

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