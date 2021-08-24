Rumlardan Türk bakanların AB pasaportlarına iptal
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Maraş açılımı kararı altında imzası bulunan KKTC Bakanlar Kurulu ve üst düzey hükümet yetkilisi 14 Kıbrıs Türk’ünün AB pasaportu diye adlandırılan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportlarını iptal etti. Rum lider isim açıklamadı, ancak listede KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı belirtiliyor.
Rum Bakanlar Kurulu, pasaportları iptal edilen KKTC yetkililerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik ve toprak bütünlüğünü baltaladığını iddia etti. Rum hükümet sözcüsü Marios Pelekanos yaptığı açıklamada, “Sözde ayrılıkçı devletin (KKTC) kabinesine katılan veya Maraş’ı açma komitesinin üyesi olan bir dizi kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye veya yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdik. Maraş’la ilgili Türkiye’yi AİHM’ye şikâyet edeceğiz” dedi.
TATAR’DAN TEPKİ
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karara tepki gösterdi. Pasaportun iki taraf arasındaki anlaşmadan doğan haktan alındığını hatırlatan Tatar, bu hakka saygı duyulmasını talep etti. Kararı kınadığını belirten Tatar, “Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur” dedi.