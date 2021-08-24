Rumlardan Türk bakanların AB pasaportlarına iptal

Rum Bakanlar Kurulu, pasaportları iptal edilen KKTC yetkililerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik ve toprak bütünlüğünü baltaladığını iddia etti. Rum hükümet sözcüsü Marios Pelekanos yaptığı açıklamada, “Sözde ayrılıkçı devletin (KKTC) kabinesine katılan veya Maraş’ı açma komitesinin üyesi olan bir dizi kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye veya yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdik. Maraş’la ilgili Türkiye’yi AİHM’ye şikâyet edeceğiz” dedi.

TATAR’DAN TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karara tepki gösterdi. Pasaportun iki taraf arasındaki anlaşmadan doğan haktan alındığını hatırlatan Tatar, bu hakka saygı duyulmasını talep etti. Kararı kınadığını belirten Tatar, “Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur” dedi.

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