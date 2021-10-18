Rumlardan Mısır ile kabloyla elektrik zaptı

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Mutabakat zaptı, gelecekte Yunanistan’ın da dahil edileceği projenin bir parçası. Ön anlaşma önceki gün Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Kaynaklar Bakanı Muhammed Şakir el Markabi arasında Lefkoşa’da imzalandı.

Zapt, deniz altına döşenecek kablo projesi için iki taraf arasında bürokrasiyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Mutabakat zaptı, Rum lider Nikos Anastasiadis’in “Türkiye’nin girişimleri enerji programımızı etkilemeyecek” açıklamasının ardından geldi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise bugün Lüksemburg’da AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve KKTC’nin kapalı Maraş açılımı konularında şikâyet edecek.