Rumlardan KKTC sınırında tatbikat

Tatbikatın provokasyon olduğunu vurgulayan Özersay, Rum ordusunun ayrıca sınır bölgelerine geçen ay yerleştirdiği 187 adet taşınabilir beton korunağı çekmediğini ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin gerekli önlemleri alacağını kaydetti. Özersay, “BM nezdinde girişimlerde bulunduk ve Rumlara beton korunakları geri çekmeleri için bu ayın ortasına kadar süre tanıdık, tabii ki gerginliği arttırmak istemiyoruz, ancak Rum tarafının tanınan süre içinde düşmanca tavrına son vermesini umarım, aksi halde en az aynı düzeyde karşılık vereceğimizi Rum liderliğine ilettik” dedi.