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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rumlardan KKTC sınırında tatbikat

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlardan KKTC sınırında tatbikat
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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum ordusunun pazar günü Erenköy direnişinin 56’ncı yıldönümü törenleri sırasında Erenköy açıklarında KKTC karasularını ihlal edecek şekilde askeri tatbikat düzenleme kararı aldığını duyurdu.

Tatbikatın provokasyon olduğunu vurgulayan Özersay, Rum ordusunun ayrıca sınır bölgelerine geçen ay yerleştirdiği 187 adet taşınabilir beton korunağı çekmediğini ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin gerekli önlemleri alacağını kaydetti. Özersay, “BM nezdinde girişimlerde bulunduk ve Rumlara beton korunakları geri çekmeleri için bu ayın ortasına kadar süre tanıdık, tabii ki gerginliği arttırmak istemiyoruz, ancak Rum tarafının tanınan süre içinde düşmanca tavrına son vermesini umarım, aksi halde en az aynı düzeyde karşılık vereceğimizi Rum liderliğine ilettik” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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