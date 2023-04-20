Rumlardan Almanya’ya şart: O PKK’lıyı ancak Türkiye’ye iade etmezseniz veririz

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Rum yönetiminden 10 yıl önce siyasi mülteci hakkı alan PKK’lı Kenan Ayaz, yılın önemli bölümünü Almanya’da geçiriyordu. Almanya’da PKK’ya destek faaliyetleri nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ayaz, geçen ay Larnaka Havaalanı’nda gözaltına alındı.

TERÖRİST İÇİN PAZARLIK

AB ülkelerinin aradığı bir kişiyi iade etme zorunluluğu bulunan Kıbrıs Rum yönetimi, Ayaz’ın duruşmasını geciktirdi. Ayaz dün Larnaka’da mahkemeye çıkarıldı. Rum mahkemesi Ayaz’ın Almanya’da hapis cezası alması halinde, cezasını Rum yönetiminde çekmesi ve Türkiye’ye herhangi bir gerekçeyle iade edilmemesi şartıyla Almanya’ya gönderilmesine onay verdi.

MAHKEME ÖNÜNDE EYLEM

Karar öncesinde Rum yönetinde yaşayan PKK sempatizanları mahkeme binası önünde Ayaz’a destek gösterisi yaptı. Kıbrıs Rum kesiminin de dahil olduğu Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak Rum yönetimi, PKK’lının iadesi için Almanya’ya şart koşuyor. Ayaz, Almanya’nın şartları kabul etmesi halinde iade edilecek. Kıbrıs Rum yönetimi, Almanya’nın 4 yıldır iadesini istediği PKK’nın Rum yönetimi temsilcisi Çerkez Kormaz’ı da iade etmiyor.