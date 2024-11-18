Rumlarda TDT sancısı

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Uzun süredir konuyu gündemde tutan ve geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklama yapmasını sağlayan Rumlar şimdi de konuyu bakanlar seviyesine taşıdı. Bugün Brüksel’de bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanları konuyu resmi gündem maddesi olarak ele alacak.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un detaylı bir bilgilendirme yapması ve Türkiye’nin bu platformda KKTC’nin statüsünü artırmaya yönelik girişimlerine karşı AB’den bir kez daha destek talep etmesi bekleniyor. Borrell, yaptığı açıklamada, “AB, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kıbrıslı Türklerin ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırmaya yönelik tekrarlanan girişimlerini reddeder” ifadelerini kullanmıştı. Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir süreç olduğunu hatırlatan AB yetkilileri, temsile ilişkin parametrelerin değişmesi halinde bunun süreci de etkileyeceği görüşündeler. AB’nin sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığının altını çizen Borrell, durumun toprak bütünlüğü ilkesiyle de çelişkili olduğunu belirtmişti. Bugünkü toplantıdan da benzer nitelikli bir yaklaşım çıkması öngörülüyor.