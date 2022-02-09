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Rumlar’da Maraş paniği

#Kıbrıs Rum Kesimi#Maraş#Panik
Rumlar’da Maraş paniği

Kıbrıs Rum kesimi iki yıl önce ziyarete açılan kapalı Maraş ile ilgili panik yaşamaya başladı. Rum Bakan Kasulidis, ‘Maraş’ı verin, Ercan Havalimanı’nı açalım’ teklifini yeniden masaya sürdü.

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KIBRIS Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, KKTC’nin attığı Maraş adımlarından paniğe kapıldı ve Türk tarafının birçok kez reddettiği, “Maraş’ı bize verin, Ercan Havalimanı’nı Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde uluslararası trafiğe açalım” teklifinde ısrarcı olacaklarını söyledi.

‘ABD OLUMLU’ İDDİASI

Kasulidis, Rum televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda kendilerinin bu tür teklifleri reddettiğine işaret ederek, “Maraş’ı şimdi almanın kârı, Ercan’ı açmanın bedelinden daha fazla” dedi ve önerilerine ABD’nin de olumlu yaklaştığını öne sürdü. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 46 yıl kapalı tutulan Maraş, Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık masasına geldi. Rum yönetimi, Ercan’ın trafiğe açılması taleplerini, ‘KKTC tanınır’ gerekçesiyle sürekli reddetti.

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O KARAR PANİKLETTİ

KKTC iki yıl önce Maraş’ı açınca Rum lider Nikos Anastasiadis çark etti ve 1974 öncesi eski Rum sakinlerine verilmesi şartıyla KKTC’nin Maraş’ı BM’ye devretmesini istedi. Anastasiadis, karşılığında, günümüzde sadece Türkiye üzerinden seferler yapılan Ercan Havalimanı’nın BM denetiminde uluslararası trafiğe açılması ve Gazimağusa limanının da AB denetiminde işletilmesini teklif etti. Rum lider geçen yıl Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı BM şemsiyesinde Kıbrıs konferansında da aynı teklifi masaya koydu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ne münasebet, Maraş Türk toprağı” karşılığını verdi. AİHM’in tanıdığı, KKTC’de kurulu mahkemenin geçen ay Maraş konusunda bir Rum’un mülk davasında Maraş’ın Osmanlı tapularını taraf olarak kabul etmesi Rumların paniğini arttırdı.

AİHM RUMLARA OSMANLI TAPULARINI SORDU

AİHM, kararlarını tanıdığı Lefkoşa’daki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’ta bir Rum’un mülk davasına Vakıflar İdaresi’nin Osmanlı vakıf tapusuyla taraf olmasını mercek altına aldı ve Rum yönetimine resmi görüş bildirmesi için 15 Şubat’a kadar süre verdi. Rum Alithia gazetesi resmi açıklamanın hükümetten geleceğini yazdı. Rum mülk davaları uzmanı avukat Ahilleas Dimitriadis ise Maraş’ın tümünün Osmanlı vakıf arazisi olduğunu belirten KKTC’deki Vakıflar İdaresi’nin iki davada gündemde olduğunu söyledi. Rum avukat, “Türkiye Osmanlı arşivlerini Vakıflar İdaresi’ne açarak oldukça detaylı çalışma yaptı. Bizim hükümetin de AİHM’e 1960 arşiv belgelerini sunması lazım” dedi.

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#Kıbrıs Rum Kesimi#Maraş#Panik

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