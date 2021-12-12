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Rumlara görüntü satıyordu... 300 Euro’luk casusluğa 10 yıl hapis

#KKTC#Rum Kesimi#Casus
Rumlara görüntü satıyordu... 300 Euro’luk casusluğa 10 yıl hapis

KKTC’nin Gazimağusa kentinde Rum istihbaratı adına Türk askeri birliklerinin fotoğraflarını çekerken yakalanan 73 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mehmet Besimoğlu, 3 yıl süren davanın ardından ‘casusluk’ suçundan 10 yıl hapse mahkûm edildi. Besimoğlu, Rumlar adına 5 yıl çekim yaptığını ve her çekim görevi için 300 Euro aldığını itiraf etti.

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Mehmet Besimoğlu, COVID-19’a yakalanması nedeniyle önceki gün yapılan karar duruşmasına çıkmadı. Başkent Lefkoşa’da askeri mahkemede yargılanan Besimoğlu, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’a sevkıyatlarını yaptığı Gazimağusa kentindeki askeri limanı profesyonel fotoğraf makinesiyle görüntülerken yakalanmıştı. Askeri mahkeme hâkimi Temay Sağer, kararını açıklarken, askeri casusluk ve ülke savunmasını tehlikeye atma suçunun müebbet hapsi gerektiğine dikkat çekti ve 10 yıl hapis cezasının mahkeme heyetinin oybirliği ile alındığını açıkladı.

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#KKTC#Rum Kesimi#Casus

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