Rumlara ambargoyu Kaldıran ABD’ye sert tepki

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin paylaşımı nedeniyle gerilimin tırmandığı bir dönemde ABD’nin Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kısmen kaldırdığını açıklaması büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından ABD’ye tepki göstererek şöyle dedi:

ÇATIŞMA RİSKİ ARTAR

“ABD’nin Kıbrıs’ın güneyindeki Rum kesimine silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır. Bölgede çatışma riskini arttıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir.”

SETA Vakfının Washington şubesi tarafından düzenlenen online panele katılan Oktay, burada da konuyla ilgili, “ABD’nin silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir” dedi. Oktay, “ABD Kongresi’nin bazı üyeleri, kişisel kısa dönemli siyasi çıkarlarını öncelik edinerek ikili ilişkilerimize zarar verme çabası içindedir. Bu Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC’deki siyasi atmosferi kirletmektedir” ifadelerini kullanarak, iki ülke ilişkilerinde “yeni bir sayfa açmak için” Washington yönetiminin terör örgütleri YPG/PKK ve FETÖ’ye karşı adım atması, ayrıca F-35 savaş uçağıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

HUKUKSUZLUĞU TEŞVİK EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD’nin ambargoyu kaldırma kararına Twitter’dan tepki gösterdi. Çelik, “Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Güney Kıbrıs yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez” diye yazdı.

BARIŞA ZARAR VERİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da atılan adımı, “Müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar” sözleriyle değerlendirdi. Kurtulmuş, “ABD’nin aldığı bu karar hem Akdeniz’deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs Adası’ndaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız” ifadelerini kullandı.

WASHINGTON SİLAHI ŞARTLI SATACAK

ABD, çatışan taraflara silah satmama ilke kararı çerçevesinde 1987’den bu yana Rumlara ambargo uyguluyordu. Yeni karara göre, ambargo ekim ayından başlayarak kısmen kaldırılıyor. Ateşli silahlar ya da muharip silah sistemleri satış kapsamında değil. Radar gibi savunma sistemleri satılabilecek. Satışın şartları da var: Rumlar limanlarını Rus donanmasına kapatacak ve Rus sermayesi anlamına gelen kara para ile mücadele edecek. Karar her yıl gözden geçirilecek.

KKTC BAŞBAKANI: RUMLARIN GÜCÜ TÜRKLERE YETMEZ

ABD’nin Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kısmen de olsa kaldırması KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumların yıllardır silahlandığına dikkat çekti ve “Acayip silahlanıyorlar, demek ki fırsat bulsalar saldıracaklar, ama Ada’da Türkiye’nin kolordusu var, güçleri hiçbir zaman yetmez” dedi. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı ambargonun kaldırılmasını değerlendirirken, ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerini işaret ederek, Trump yönetiminin Amerika’da yaşayan Rum ve Yunanların oylarını almak amacıyla böyle bir karar aldığını belirtti.

AKINCI ABD ELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile görüştüğünü, yanlış bir karar aldıkları ve Rumların bu kararla barış çabalarından uzaklaşacağı uyarısında bulunduğunu söyledi. Siyasi parti liderleri de Doğu Akdeniz’deki gerginlik ortamında alınan kararın bölge istikrarı ve barış çabalarına darbe vurduğunu ifade etti. Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ambargoyu kaldırma kararının, ABD ile gelişen olumlu adımların ilki olduğunu belirtti, ABD’nin Rusya ile ilişkileri koparma yönündeki şartına sessiz kaldı. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)

CHP’Lİ ÇEVİKÖZ: ABD YANGINA BENZİN DÖKÜYOR

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını eleştirerek, “ABD yangına benzin döküyor. Bugüne kadar uygulanmayan kararın Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ortasında uygulanıyor olması şüphe uyandırmaktadır” dedi.



Sosyal medyadan açıklama yapan Çeviköz, “Bu karar, bir yandan Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı amaçlarken, diğer yandan Türkiye-ABD ilişkilerini daha da sıkıntıya sokacak niteliktedir. Gelinen noktada, bu karar sadece Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki dengeleri olumsuz etkilemekle kalmayacak, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da olumsuz bir şekilde etkilenmesine yol açacaktır. Türkiye’nin hak ve hukukunun masada savunulacağı barışçıl çözümü öncelediğimizi vurgulamak isteriz. Türk-Yunan gerginliğini çözecek olanlar yine Türkiye ile Yunanistan’dır.”