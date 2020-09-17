Rumlar, Yavuz’u AB’ye şikâyet etti

Rum lider Nikos Anastasiadis, bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e, “Görüyorsunuz, bu defa Yavuz’un görev süresini uzattılar, Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı” çağrısında bulundu. Rum lider Anastasiadis, Michel ile görüşmesinde, Türkiye’nin önceki gün görev süresini 12 Ekim’e kadar uzattığı, Antalya açıklarında ve Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde, bir başka ifadeyle Kıbrıs Rum sahillerinin batısında geçen nisandan bu yana sondaj yapan Yavuz’u gündeme getirdi. Yavuz’un Rum egemenliğindeki sularda faaliyet gösterdiğini öne süren Anastasiadis, yaptırım talebini yineledi.

MÜLTECİ YALANI VE MARAŞ

Rum lider ayrıca, mültecilerin büyük bölümünün denizden gelmesine rağmen, Türkiye’yi KKTC üzerinden mülteci göndermekle suçladı. Anastasiadis, “Türkiye bizim demografik yapımızı mültecileri göndererek değiştirmek istiyor, bunu da Kuzey Kıbrıs üzerinden gerçekleştiriyor” iddiasında bulundu. Anastasiadis, şikâyet listesine KKTC’nin açmayı planladığı kapalı Maraş kentini de ekledi. AB Konseyi Başkanı Michel ise, Yunanistan ile Kıbrıs Rum yönetiminin egemenlik haklarını desteklediklerini ve sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi gerektiğini söyledi.