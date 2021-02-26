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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rumlar turistlere KKTC yasağı koydu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar turistlere KKTC yasağı koydu
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BM’nin Kıbrıs sorununa çözüm arayışı sürerken, Rum yönetimi KKTC’ye düşmanca hareketlerini sürdürüyor.

Rum yönetimi, KKTC’ye İngiltere, İsrail ve Arap ülkelerinden turist gelmesini engellemek amacıyla, AB vatandaşı olmayanların toprakları üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçişlerine yasak getirdi. Yasağın, AB’den ayrılan İngiltere’ye de uygulanması KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. Rum yasağı, Larnaka havaalanını kullanarak KKTC’ye gelmek isteyen İngiliz ve İsrailli turistleri olumsuz etkileyecek. Rum yönetimi, nisan ayı itibariyle aşılanmış İsrail ve Rusya vatandaşlarına karantina ya da test uygulaması olmadan kapılarını açmayı planlıyor.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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