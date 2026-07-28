Rumlar tatbikatta yangın çıkardı

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Larnaka kentine bağlı Kalo Chorio bölgesindeki eğitim atışlarında, hedeflerin dışına atılan canlı mühimmatlar, makilik orman arazisini tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü ve bölgedeki 2 köy tahliye edildi, bir itfaiye çalışanı da yaralandı.

EVLER DE YANDI

Yangın dün öğlen saatlerinde başladı. Gerçek mermilerle yapılan atışlarda tutuşan otlar yangına dönerken, alevler bölgedeki Agia Anna ve Psevdas köylerini sardı. Köylerdeki bazı evler de alevler içinde kaldı. İki köyde yaşayan yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.