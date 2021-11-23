Rumlar sondaja hazırlanıyor

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KIBRIS çevresini KKTC’yi dışlayarak tek yanlı parselleyen Rum yönetimi, Amerikan Exxon Mobil şirketine kiraladıkları ve Glafkos adı verdikleri parselde sondaj yapılacağına yönelik seyrüsefer bildirimi (Navtex) yayınladı. İki yıl önce bölgede sondaj yapan ve doğalgaz yatağına ulaşan şirket, önümüzdeki aylarda teyit sondajlarına başlayacak. Rumların yayınladığı Navtex’e göre Exxon Mobil, Glafkos adlı 10 numaralı parselde 22 Ocak tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, şirketin bulunan doğalgaz rezervinin ekonomik olarak işletmeye uygun olup olmadığına karar vereceğini belirtti.

10’UNCU PARSELDE

Exxon Mobil, Katar petrolleri şirketiyle, 2019’da ortaklaşa yaptığı sondajda 140 ile 200 milyar metreküplük bir doğalgaz yatağına ulaştığını açıklamıştı. Bulunan yatak, Kıbrıs adası ile Mısır’ın tam ortasında yer alıyor.

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Exxon Mobil, yüksek maliyet nedeniyle bulunan yatağa teyit sondajları yaparak işletmeye uygun olup olmadığına karar verecek. Rumlar Kıbrıs adasının güneyindeki deniz bölgesini 13 parsele ayırarak uluslararası şirketlere kiralama işlemleri başlatmıştı. KKTC de Rumların parselledikleri bölgeleri de kapsayacak ayrı bir parselleme yaptı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdı. Exxon Mobil’in kiraladığı 10 numaralı parsel, KKTC’nin parselleri içinde yer almıyor. KKTC, Rumların tek yanlı parselleme ve kiralama yapamayacağını belirtiyor.