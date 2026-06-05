Rumlar şimdi de Orta Asya turunda

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Rum lider Nikos Hristodulidis Kazakistan’dan dönerken, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Tacikistan’a geçti. Kombos yarın Özbekistan ve ardından Kırgızistan’a gidecek. AB geçen yıl Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’la 12 milyar Euro’luk yatırım anlaşması imzalamış, anlaşma metnine, Rum ve Yunan ikilisinin talebiyle KKTC’nin tanınmaması maddesi eklenmişti. Kazakistan AB’nin baskısıyla Rum yönetiminde büyükelçilik açarken, Özbekistan ve Türkmenistan İtalya elçiliklerini Rumlara akredite etmişti. Rum medyası, Orta Asya turunun, geçen ay Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Kazakistan’da düzenlenen zirvesine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katılmasına tepki olarak düzenlendiğine dikkat çekiyor.