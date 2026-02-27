Rumlar ‘silah talep listesi’ verdi… ABD Rum ordusuna özel eğitimi hızlandırdı

Haberin Devamı

Rum yönetimi, geçen ay Ada’yı ziyaret eden askeri heyete “silah sipariş listesi” verdi, bir diğer uzman heyet ise, Rum asker ve polisine “terörle mücadele” adı altında eğitimler vermeye başladı.

RUM KESİMİ ÜSLERİNİ AÇTI

ABD’nin Kıbrıs Rum yönetimini Ortadoğu’daki yeni üssü haline getirmesi adım adım ilerleyen bir süreç. ABD önce 1987’de getirdiği silah ambargosunu aşamalı olarak kaldırdı. Rum ordusunu, New Jersey Ulusal Muhafızları ile kardeş ordu ilan etti, NATO ve ittifak dışı müttefik ülkeleri için hazırladığı envanterindeki kullanım dışı fazla silahlara erişim programına dahil etti. Rum tarafı ise geçen yıl ABD ile askeri işbirliği anlaşması imzalayarak liman ve üslerini ABD’ye açtı. Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu askeri üssüne yerleşme kararı alan ABD, üste modernizasyona başladı.

MODERNİZASYONU ABD ÜSTLENECEK

Geçen ay Ada’yı ziyaret eden ABD heyeti, Rumların ilk silah sipariş listesini aldı. Listede ilk etapta askeri kamyonlar ve hafif silahlar yer aldı. Rumlar Yunan ordusunun da kullandığı, C-130 Hercules nakliye uçakları, OH-58D Kiowa ve CH-47 Chinook helikopteri ile ilgilendiklerini bildirdi. Andreas Papandreu üssünün radar sistemleri dahil modernleştirilmesi için öngörülen 40 milyon dolarlık maliyeti ABD’nin üstlenmesi bekleniyor.