Rumlar petrolü kaşıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hıristofyas, ada açıklarında petrol arama çalışmalarına Türkiye’nin müdahalesinin adayı birleştirme çabalarına darbe vurduğunu iddia etti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a yazdığı mektupta Türkiye’yi şikayet eden ve Türk donanmasının tahriklerde bulunduğunu öne süren Rum lider, geçen ay içinde dört ciddi olay meydana geldiğini kaydetti. Rum Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu ise Reuters ajansına verdiği demeçte, petrolle ilgili tartışmaların Türkiye’nin AB üyelik sürecine zarar verdiğini ileri sürdü. Kipriyanu, "Türkiye’nin bu konudaki tepkisinin haksız ve yasa dışı olduğu" görüşünü savunarak, "bu kumar diplomasisinin kesinlikle AB’ye katılmak isteyen modern bir 21. yüzyıl ülkesine değil, 19. yüzyıl ülkesine ait olduğu" ifadesini kullandı.