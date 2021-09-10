Rumlar o kitabı şimdi de toplatıyor

İngiltere’den gelen ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Türklerin kahramanı’ diye yer verilmesini hazmedemeyen ve öğretmelere ‘Sayfayı yırtın’ talimatı gönderen Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı, daha da ileri gitti ve kitabı ‘uygunsuz’ bulduğunu belirterek toplatma kararı aldı. Kıbrıs Rum yönetiminde Atatürk krizi, Eğitim Bakanlığı’nın okulların yüz yüze eğitime başladığı hafta başında İngilizce öğretmenlerine, “11’inci sınıfların (lise 2) okuduğu Oxford Discover Futures 3 Workbook adlı test kitabının 36’ncı sayfasını yırtın ve sonra öğrencilere dağıtın” diye talimat göndermesiyle patladı.

İŞTE O SIFATLAR

Bakanlığın acil koduyla yırtılmasını talep ettiği sayfada, geçen yüzyıla damgasını vuran liderler anlatılıyor. Çalışma kitabında, Atatürk’ün anlatıldığı metnin içinde koyu renkte yazılmış 5 İngilizce sıfatın, metnin altındaki 5 cümlede yer alan boşluklara doğru şekilde yerleştirilmesi isteniyor. “Türklerin en büyük kahramanı” başlığıyla, modern Türkiye’nin kurucusu diye tanıtılan Atatürk’le ilgili parçada; “lider”, “ihtiyatlı”, “ahlaklı”, “cesur”, ”özverili” gibi sıfatlar kullanılıyor. Rum öğretmenler sendikası, bakanlığın ‘Acilen sayfayı yırtın’ talimatına anlam veremediğini açıkladı.

ÇİRKİN AÇIKLAMA

İngiltere’de basılan ders kitabını “uygunsuz ve kabul edilemez” bularak toplatma kararı alan Rum Eğitim Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile Atatürk’e çirkin bir dille saldırdı. Türklerin gelecek yıl ‘küçük Asya faciasının’ (Kurtuluş Savaşı’na Rum ve Yunanların verdiği isim) 100’üncü yıldönümünü kutlamaya hazırlandığını hatırlatan Rum Eğitim Bakanlığı, “Atatürk kitaplarda övülecek bir lider değil. Atatürk, bizim de tanıdığımız gibi, ABD, Fransa ve dünyanın birçok ülkesinde tanınan Ermeni soykırımıyla doğrudan bağlantılı. Pontuslu Rumlar ve Süryaniler’e uygulanan soykırım, İzmir ve çevre bölgelerdeki Helen’lere (Yunan) uygulanan etnik temizlikle bağlantılı bir isim” iddialarında bulundu.

AKAR’DAN RUMLARA ATATÜRK TEPKİSİ: GERÇEKTEN PES DOĞRUSU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte 9 Eylül Üniversitesi’nce İzmir’de düzenlenen bir sempozyuma katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güney Kıbrıs Rum kesiminde İngilizce ders kitabında Atatürk’ün yer aldığı sayfanın yırtılması kararına tepki gösterdi. Akar, “Bu çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Bu olay, kimlerle ve nelerle uğraştığımızı açıkça göstermektedir. Şiddetle reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Gerçekten pes doğrusu” ifadesini kullandı.

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