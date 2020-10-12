Rumlar Maraş sınırında yangın çıkardı

Yüzden fazla kişinin olduğu grup, önce Rum polisinin barikatını aştı, ardından BM denetimindeki ara bölgeye ulaştı. Türkiye karşıtı sloganlar atan fanatikler, kuru otlarla kaplı ara bölgeye havai fişek atarak yangın çıkardı. Alevlere BM güçleri müdahale etti. Rumların eylemi sırasında alarma geçen Türk güvenlik kuvvetleri, gelişmeleri yakından takip etti. Maraş’ı Kıbrıs Rum yönetimi ile ayıran sınır bölgesine Derinya adı veriliyor. 1996 yılında da fanatik Rum motosikletliler sınır delme eylemin yapmış, çıkan olaylarda, biri BM denetimindeki ara bölgede yer alan Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan 2 Rum hayatını kaybetmişti.