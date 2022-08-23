Rumlar korktukları yerde gaz buldu

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Doğu Akdeniz’i tek yanlı 13 parsele ayıran Kıbrıs Rum yönetimi, Antalya açıklarında bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan 6 numaralı parselde önemli miktarda doğalgaz keşfettiklerini açıkladı. Rumlar adına sondaj yapan İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri, 6’ncı parselin Türkiye’nin bölgesi dışında kalan güney kesiminde 70.78 milyar metreküp büyüklüğünde gaz yatağı bulduklarını duyurdu.

MİKTAR ARTABİLİR

ENI’den yapılan yazılı açıklamada, bölgede teyit sondajları sonrasında yataktaki gaz miktarının artabileceğini belirtildi. Rum Enerji Bakanı Natasa Peilidou, keşfin bölgede Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak miktarda gaz bulunduğuna yönelik bir gösterge olduğunu söyledi.

ÜÇ AYDIR KAZIYORLAR

İki şirket, 2018’den bu yana 6 numaralı parselde çalışma yürütüyordu. 2019 başlayan COVID-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarına ara veren şirketler, bu yıl 23 Mayıs’ta “Tungsten Explorer” adlı sondaj gemisiyle yeniden sondaja başlamıştı. Sondaj gemisi, doğalgaz yatağını 6’ncı parselin Türkiye’nin kıta sahanlığı dışında yer alan güneyinde keşfetti. Fatih sondaj gemisi de söz konusu parselin Türkiye sınırları içinde kalan bölgesinde 2019’da çalışma yürütmüştü.

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ABDÜLHAMİD HAN KAYGISI

Total ve ENI’nin 6’ncı parselde gaz bulduğuna dair haberler geçen ay medyaya sızdı. Rum Enerji Bakanlığı, 9 Ağustos’ta Mersin Taşucu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ilk seferine çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisinin 6’ncı parsele gidebileceği endişesiyle haberi gizli tutmaya çalıştı. Abdülhamid Han, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında sondaj yapıyor.