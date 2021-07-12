Rumlar ‘Kıbrıs’ta Türkler eşit’ sözünden rahatsız

Rum medyası, “Türk tarafının iki devletli iki egemenlikli çözüm istediği bir sırada, Genel Sekreter, neden eşitliğe vurgu yaptı” sorusu yöneltti. Genel Sekreter, raporlarını cuma günü Güvenlik Konseyi’ne sordu. Guterres henüz resmileşmeyen Kıbrıs raporlarında, Türk ve Rumların eşit olarak müzakereleri yürüttüğünü ve sürecin benzeri olmadığını belirtti. Guterres, tarafların gayri resmi konferanslarda ön koşul olmadan fikirlerini ortaya koyduğunu, müzakerelerin resmen başlaması için siyasi eşitlik içinde bir çerçeve bulunmasının gerekliğini hatırlattı.

MARAŞ KAYGISI

Rum lider Nikos Anastasiadis, konuyla ilgili sorulara, “Türklerle Rumlar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasında da eşit, Guterres neden yeniden böyle bir vurgu yaptı bilmiyorum, BM sözcüsü değilim” diye yanıtladı. Rum lider, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin Maraş açılımı konusunda atacağı adımlardan endişelendiğini ve Genel Sekreter’le konuyu yeniden görüşeceğini kaydetti.

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