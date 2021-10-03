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Rumlar İsrail’den Demir Kubbe istedi

#Kıbrıs Rum Kesimi#İsrail#Demir Kubbe
Rumlar İsrail’den Demir Kubbe istedi

Yunanistan’ın Fransa’ya yeni savaş uçakları ve fırkateyn alımı için sipariş vermesinin ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin de İsrail’den füze saldırılarına karşı Demir Kubbe savunma sistemi almak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

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Yunanistan’ın Fransa’dan yeni savaş uçakları ve firkateynleri satın alarak hız verdiği silahlanma yarışına Kıbrıs Rum Yönetimi de İsrail’den ‘Demir Kubbe’ füze savunma sistemi siparişi vererek katıldı. Rum medyası, İsrail’in Gazze’den gelen füzelere karşı başarılı bir şekilde kullandığı Demir Kubbe sisteminin farklı özellikler taşıyan bir benzerini talep ettiklerini ve pazarlıkların sürdüğünü duyurdu.

EK BÜTÇE TALEP EDİLECEK

Rum hükümeti ve istihbaratına yakınlığıyla bilinen Sigma televizyonu, önceki gün ülkenin kuruluş yıldönümünde geçit töreninde sergiledikleri silah sistemlerinin eski model kaldığına dikkat çekerek, Yunanistan’ın ardından Rum yönetiminin de modernleşme çalışmalarına hız verdiğini bildirdi. Sigma’nın haberine göre, İsrail ile pazarlıkları sessiz bir şekilde sürdüren Rum Savunma Bakanlığı önümüzdeki günlerde Demir Kubbe için ek bütçe talebinde bulunacak. İsrail’in uzun yıllardır özellikle Gazze’den gelen Filistin füzelerine karşı kullandığı ‘Demir Kubbe’ savunma sistemi, çok sayıda füzeyi 70 kilometre menzil içinde havada savunma füzeleri ile imha etme üzerine kurulu.

FRANSA’YA DENİZ ÜSSÜ

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Rum yönetimi Fransa’nın önceki yıllarda talep ettiği sürüncemede kalan deniz üssü çalışmalarına da yeniden hız verdi. Rumların kendilerine ait Baf kentinde Andreas Papandreu hava üssü ve Mari sahil kasabasında Evangelos Florakis adında küçük gemilerin yanaşabileceği bir deniz üssü bulunuyor. Rum yönetimi iki yıl önce Fransa’yla Evangelos Florakis deniz üssünün daha büyük tonajlı savaş gemilerinin yanaşabileceği şekilde genişletilerek Fransız donanmasının kullanımına verme yönünde anlaşma imzalamıştı.

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#Kıbrıs Rum Kesimi#İsrail#Demir Kubbe