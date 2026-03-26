Rumlar Hizbullah’ı aradı: ‘Lütfen bize füze atmayın’

Rum istihbarat şefi Lübnan’daki Hizbullah’ı arayarak, “ABD, İran operasyonlarında üsleri kullanmıyor ve kullanmayacak, İran’a söyleyin, bize füze atmasın” ricasında bulundu. Rum istihbaratı KİPE Başkanı Tasos Tzionis’in Hizbullah ile temas kurduğu haberini, örgüte yakın Lübnan gazetesi Beirut Times duyurdu. Tzionis, Hizbullah liderliğine ulaşarak, “İngiliz üsleri İran’a karşı ABD ve İsrail’in başlattığı savaşta aktif olarak kullanılmıyor sizin İran’la bağlantınız vardır, lütfen Tahran’a iletiniz”mesajını verdi. Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur üssünü ay başında vuran İran kamikaze dronunun, Lübnan’dan Hizbullah tarafından ateşlendiği de biliniyor.