Rumlar Hizbullah’ı aradı: ‘Lütfen bize füze atmayın’

#Kibris Rum Yönetimi#İran Füzeleri#Hizbullah
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

‘TÜRK düşmanlığı’ motivasyonuyla üslerini İsrail ve ABD’ye açan Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs’taki İngiliz üsleri nedeniyle İran füzelerinin hedefi olunca, ‘turist ve yatırımcı kaçar’ paniğine kapıldı.

Rum istihbarat şefi Lübnan’daki Hizbullah’ı arayarak, “ABD, İran operasyonlarında üsleri kullanmıyor ve kullanmayacak, İran’a söyleyin, bize füze atmasın” ricasında bulundu. Rum istihbaratı KİPE Başkanı Tasos Tzionis’in Hizbullah ile  temas kurduğu haberini, örgüte yakın Lübnan gazetesi Beirut Times duyurdu. Tzionis, Hizbullah liderliğine ulaşarak, “İngiliz üsleri İran’a karşı ABD ve İsrail’in başlattığı savaşta aktif olarak kullanılmıyor sizin İran’la bağlantınız vardır, lütfen Tahran’a iletiniz”mesajını verdi. Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur üssünü ay başında vuran İran kamikaze dronunun, Lübnan’dan Hizbullah tarafından ateşlendiği de biliniyor.         

 

