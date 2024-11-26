Rumlar Biden’a NATO’ya katılım planı sundu

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Rum lider, ABD’den NATO üyeliği öncesinde Rum ordusunu eğitmesi, askeri tesis ve silah sistemlerini de NATO standartlarına yükseltmesi talebinde bulundu.



Rum yönetiminde de yayınlanan Yunan Kathimerini gazetesine göre, Beyaz Saray’daki görüşmede yer alan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rumların NATO’ya katılma isteklerini ‘win-win’ (kazan-kazan) diye niteledi. Nikos Hristodulidis, NATO’ya katılma isteklerini 7 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Topluluğu Zirvesi’nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye de iletti.



TÜRKİYE’NİN VETOSU VAR



Rum yönetiminin NATO üyeliği önünde Türkiye vetosu bulunuyor. Gazeteye göre, Rum lider Türkiye engeli nedeniyle planını ‘uzun vadeli’ diye niteledi ve ‘NATO üyeliği, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileriyle bağlantılı” ifadesi kullandı. ABD, Rumlara silah ambargosunu 4 yıl önce kaldırmıştı. Rum lider, Rum subaylarının ABD askeri okullarında eğitilmesi, silah ve tesislerinin de NATO standartlarına yükseltilmesini istedi.