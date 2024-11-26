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Rumlar Biden’a NATO’ya katılım planı sundu

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#NATO#Biden
Rumlar Biden’a NATO’ya katılım planı sundu
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, 30 Ekim’de Beyaz Saray’da buluştuğu ABD Başkanı Joe Biden’a ‘uzun vadeli’ NATO’ya katılım planı sunduğu bildirildi.

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Rum lider, ABD’den NATO üyeliği öncesinde Rum ordusunu eğitmesi, askeri tesis ve silah sistemlerini de NATO standartlarına yükseltmesi talebinde bulundu.

Rum yönetiminde de yayınlanan Yunan Kathimerini gazetesine göre, Beyaz Saray’daki görüşmede yer alan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rumların NATO’ya katılma isteklerini ‘win-win’ (kazan-kazan) diye niteledi. Nikos Hristodulidis, NATO’ya katılma isteklerini 7 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Topluluğu Zirvesi’nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye de iletti.

TÜRKİYE’NİN VETOSU VAR

Rum yönetiminin NATO üyeliği önünde Türkiye vetosu bulunuyor. Gazeteye göre, Rum lider Türkiye engeli nedeniyle planını ‘uzun vadeli’ diye niteledi ve ‘NATO üyeliği, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileriyle bağlantılı” ifadesi kullandı. ABD, Rumlara silah ambargosunu 4 yıl önce kaldırmıştı. Rum lider, Rum subaylarının ABD askeri okullarında eğitilmesi, silah ve tesislerinin de NATO standartlarına yükseltilmesini istedi. 

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#NATO#Biden

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