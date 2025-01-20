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Rumlar ABD’ye silah sipariş listesi hazırladı

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#Rum#ABD#Silah
Rumlar ABD’ye silah sipariş listesi hazırladı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 07:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın koltuktan kalkmasına günler kala Rumlara ucuz ya da hibe silah verme kararı, “tek düşman Türkiye” politikası güden Rum ordusunun iştahını kabarttı. Eski Rus silah sistemleri kullanan Rum ordusunun hazırladığı alışveriş listesinin ilk sıralarında, ağır silah kategorisine giren helikopter ve deniz karakol gemileri var.

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DOĞU AKDENİZ’E ÇIKACAKLAR

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum lider Nikos Hristodulidis, ABD’ye talep listesi hazırladı. Rum ordusunun acil ihtiyaç listesinde, yangınlarda da kullanılabilecek çok amaçlı, gemilere inebilen helikopterler, deniz karakol gemileri, deniz ve hava savunma sistemleri bulunuyor. Enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlamak amacıyla İsrail ve Mısır’la Doğu Akdeniz’i parselleme anlaşmaları yapan Rum yönetimi, gemi ve helikopter ihtiyacını ‘çok pahalı’ olması nedeniyle karşılayamamıştı.

Rumlar, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta Rumların Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası silah ve mühimmat malzemeleri temin etmesi ve özel sektör yerine doğrudan ABD hükümetinden daha ucuza silah satın almasına olanak veren kararname imzalamasıyla liste hazırlama imkânı buldu.

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MÜHİMMAT, TECHİZAT

Asker botlarından hafif piyade tüfeklerine varıncaya kadar uzun bir mühimmat ve teçhizat listesi hazırlayan Rum yönetimi, ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ABD ordusunun kullanım dışı bıraktığı malzemelerden hibe yoluyla bedava temin etmeyi planlıyor.

ÜSLERİN MODERNİZASYONU

Rumların bir diğer talebi de Amerikan ordusunun kullanımına açtığı Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü ile Mari (eski Türk köyü Tatlısu) kasabasındaki Evangelos Florakis deniz üssünün ABD tarafından modernize edilmesi. Deniz üssü, günümüzde küçük sahil güvenlik botlarının yanaşabileceği sığlıkta ve küçük bir iskeleye sahip. Bir ABD istihkâm taburu deniz üssüne helikopter pisti hazırlıyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, askeri birliklerinin son teknoloji silah sistemlerine ulaşmaktan çok uzak olduğunu belirterek, en önemli ihtiyaçlarının temel malzemeler olduğuna dikkat çekti.

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#Rum#ABD#Silah

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