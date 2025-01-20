Rumlar ABD’ye silah sipariş listesi hazırladı

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DOĞU AKDENİZ’E ÇIKACAKLAR

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum lider Nikos Hristodulidis, ABD’ye talep listesi hazırladı. Rum ordusunun acil ihtiyaç listesinde, yangınlarda da kullanılabilecek çok amaçlı, gemilere inebilen helikopterler, deniz karakol gemileri, deniz ve hava savunma sistemleri bulunuyor. Enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlamak amacıyla İsrail ve Mısır’la Doğu Akdeniz’i parselleme anlaşmaları yapan Rum yönetimi, gemi ve helikopter ihtiyacını ‘çok pahalı’ olması nedeniyle karşılayamamıştı.

Rumlar, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta Rumların Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası silah ve mühimmat malzemeleri temin etmesi ve özel sektör yerine doğrudan ABD hükümetinden daha ucuza silah satın almasına olanak veren kararname imzalamasıyla liste hazırlama imkânı buldu.

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MÜHİMMAT, TECHİZAT

Asker botlarından hafif piyade tüfeklerine varıncaya kadar uzun bir mühimmat ve teçhizat listesi hazırlayan Rum yönetimi, ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ABD ordusunun kullanım dışı bıraktığı malzemelerden hibe yoluyla bedava temin etmeyi planlıyor.

ÜSLERİN MODERNİZASYONU

Rumların bir diğer talebi de Amerikan ordusunun kullanımına açtığı Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü ile Mari (eski Türk köyü Tatlısu) kasabasındaki Evangelos Florakis deniz üssünün ABD tarafından modernize edilmesi. Deniz üssü, günümüzde küçük sahil güvenlik botlarının yanaşabileceği sığlıkta ve küçük bir iskeleye sahip. Bir ABD istihkâm taburu deniz üssüne helikopter pisti hazırlıyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, askeri birliklerinin son teknoloji silah sistemlerine ulaşmaktan çok uzak olduğunu belirterek, en önemli ihtiyaçlarının temel malzemeler olduğuna dikkat çekti.