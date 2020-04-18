Rum’dan sıtma ilacı KKTC’yi karıştırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçen hafta Rum lider Nikos Anastasiadis’ten talep ettiği COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanılan sıtma ilacı ile tıbbi malzeme Lefkoşa’da sınırda teslim edildi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ALDI

2000 kutu sıtma ilacı ve sağlık personelinin kullandığı koruyucu malzemeler bir kamyonla Lefkoşa’daki Metehan sınır kapısına getirildi. Akıncı’nın talimatıyla Akıncı’nın partisi TDP’nin elinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları önceki akşam bir başka kamyonla sınıra giderek ilaç ve malzemeyi teslim aldı. İlaçlar, Sağlık Bakanlığı’nın deposuna bırakıldı.

‘YETERLİ SITMA İLACI VAR’

Akıncı’nın Rum liderden yardım istemesini, “Elimizde yeterli derecede sıtma ilacı var, ihtiyacımız olan ne malzeme varsa, Türkiye bize gönderiyor, biterse yine gönderir. Yardım talebinden hükümetin haberi yok’ diye tepki gösteren Başbakan Ersin Tatar, ilaçların teslim edilme sürecini de “Yasadışı mal girişi sınıfına girer” diye eleştirdi. Tatar, KKTC mevzuatına aykırı bir şekilde ve hükümet ile Sağlık Bakanlığı devre dışı bırakılarak teslim alınan yardımın, ihtiyaç duyulması halinde yine de kullanılacağını kaydetti.

AKINCI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUN

KKTC Başbakanı Tatar’ın sözlerine hemen karşılık veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başbakan’ın açıklamasından yaptığımız işlemin ne büyük bir suç olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Suç duyurusunda bulunmasından sonra hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz” dedi. Akıncı’nın görev süresi normal şartlarda doldu, ancak bu ay yapılması gereken seçimler salgın nedeniyle eylül ayına ertelendi. Akıncı ve Tatar, seçimlerde aday.